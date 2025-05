AirPods 4: Auricolari Wireless con Audio Spaziale e Autonomia 24h

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

Prezzo: 149,00€ - 129,00 €

Scopri gli Apple AirPods 4, gli auricolari wireless che elevano la tua esperienza audio. Con audio spaziale personalizzato e il potente chip H2, potrai godere di un suono di qualità straordinaria durante le tue attività quotidiane. Gli AirPods 4 sono progettati per resistere a sudore e acqua, rendendoli perfetti per gli allenamenti e l’uso all’aperto. La custodia di ricarica USB-C offre fino a 24 ore di autonomia, garantendo che la tua musica ti segua ovunque. Ideali per chi cerca un compagno audio versatile e di alta qualità, gli AirPods 4 ti offrono un’esperienza impeccabile, combinando stile e funzionalità.