Il clima da oratorio e scampagnata è finito, al GF Vip 6 è tempo di strategie, liti e coalizioni. Soleil Sorge dicendo “smettetela di urlare come scimmie” ha scatenato un putiferio e si è beccata della razzista da mezza casa. L’influencer si è scusata, ma le sue scuse non sono state accettate ed hanno solamente fatto scoppiare l’ennesima catfight. Ainett Stephens ha dichiarato di non credere alla coinquilina: “Sei intelligente e la tua intenzione era razzista. Non fare la regina che il feudalesimo è finito. In puntata tirerò fuori tutto a modo mio vedrai“.

Ainett Stephens e le altre donne contro Soleil.

Tutte contro una, le donne si sono riunite in bagno ed hanno mosso pesanti accuse nei confronti della Sorge. Manila Nazzaro (che ha parlato privatamente con Soleil) si è detta dalla parte di Ainett Stephens e Raffaella Fico: “Noi siamo andate da lei come delle guerriere, ma è stato inutile, non capisce. Io e Jo siamo dalla tua parte Ainett, da quella di Jessica, Clarissa, Lulù e Pia la figlia di Raffaella“.

Anche Francesca Cipriani si è esposta: “Erano scuse non sentite. Preferisco non averle che averle false. Mi sento presa in giro. Ha mentito. Che poi secondo voi erano lacrime vere quelle? Ma dai è palese che ha recitato“.

La Fico ha addirittura tirato in ballo delle presunte offese fatte alla sua famiglia: “Ragazzi mi ha detto bye b**ch. Capite? Doveva essere ripresa subito, è una parolaccia. E ha continuato ad offendermi anche prima, ha detto che sono maleducata. Dicendomi così ha offeso gravemente la mia famiglia, il mio passato. So io come mi hanno cresciuto i miei e i sacrifici che hanno fatto. Gli italiani stanno vedendo tranquille“. Qualcuno ha anche detto: “Punirla? Se non ci penseranno loro, lo faremo noi“.

Non vedevo questo accanimento verso una concorrente dai tempi di Federica Lepanto. Ripeto, Soleil è certamente una provocatrice, una furbetta, probabilmente ci litigherei dopo 24 ore nella casa, ma quello che sta subendo è grave. Si è creato davvero un branco che sta decontestualizzando una frase per usarla come un’arma contundente contro una ragazza vista come una minaccia alla loro visibilità.

Jo: se non lo faranno loro (punirla), lo faremo noi@GrandeFratello qua si sta oltrepassando il limite si chiama BULLISMO questo, @AdrianaVolpeTV @alfosignorini #gfvip — SoleilVolaSola ⛔ StanAccount (@faby6728) September 30, 2021

Jo parlando di Soleil: “se non la puniranno loro, lo faremo noi!” Ma ci rendiamo conto? Ieri volevano massacrarla, ribaltarla, oggi chiede scusa mille volte ma è comunque falsa e vogliono anche punirla in qualche modo? La follia totale. @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV #GFvip — anna 🍝 (@ancafeine) September 30, 2021

Cmq tutte le donne non aspettavano altro che una scusa per andare tutte in blocco contro Soleil (che del resto lo aveva previsto dal primo secondo). #gfvip — Igor Scopelliti (@DiscoIgor) September 30, 2021

W la solidarietà femminile proprio!!!

Tutte le donne contro un’altra donna!!

Che incoerenza.

Che falsità.

Si è caduta nel ridicolo!🤡 #gfvip pic.twitter.com/lM7a5KXOkc — Debs💘 (@Aka7myworld) September 30, 2021

Posso dire che quest’anno il cast maschile lo trovo migliore? Le donne tutte coalizzate tra loro solo perché le accumuna l’odio verso un’altra donna. In tanti anni che seguo il GF non ricordavo così tanta avversione verso un concorrente dai tempi di Federica Lepanto #GFVIP — Flair6ix (@flair6ix) September 30, 2021