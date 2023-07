Ainett Stephens commenta l’arrivo della nuova Gatta Nera al Mercante In Fiera

In questi giorni il nome di Ainett Stephens è tornato alla ribalta perché durante i Palinsesti Rai 2023 – 2024 è stato annunciato il ritorno de Il Mercante In Fiera con Pino Insegno. Chi si aspettava però il ritorno della donna nei panni della Gatta Nera rimarrà deluso.

Ainett Stephens ricorda Il Mercante In Fiera e parla di Pino Insegno https://t.co/zDIHTm46Sc — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 12, 2023

Questo perché sono passati quindici anni da quando la Stephens ricopriva quel ruolo e ora per Insegno “è troppo grande”. Per questo motivo sarebbero già aperti i casting per cercarne un’altra.

“Ovviamente ci sarà anche la Gatta Nera, la stiamo cercando” – le parole di Insegno – “Ainett Stephens è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Lei non ci sarà”.

Una dichiarazione che ha ovviamente scatenato una bella polemica perché i 15 anni sono passati sia per Ainett Stephens come per Pino Insegno.

Ainett Stephens è invecchiata quindi non può lavorare in Rai alla nuova edizione de “il mercante in fiera” secondo Pino Insegno. Chissà chi dei due è invecchiato meglio o chi dei due è amico del primo ministro. pic.twitter.com/vhZonhoduy — Il Signor Distruggere (@SirDistruggere) July 12, 2023

Ainett Stephens commenta l’arrivo di una nuova Gatta Nera al Mercante In Fiera

Nel dubbio, questa è stata la reazione della Stephens alla scoperta dell’arrivo di una nuova Gatta Nera.

“Mi stanno arrivando parecchi commenti a riguardo. Come ci sono rimasta? Non ci sono rimasta. Non ne sapevo niente. Mi hanno avvisata gli amici. Qualora dovesse esserci una Gatta Nera nel programma le auguro un in bocca al lupo gigantesco! Rimarrò sempre affezionata a quel ruolo”.

Certo che il passaggio di testimone fra la vecchia Gatta Nera e la nuova Gatta Nera nel corso della prima puntata de Il Mercante in Fiera sarebbe bello. #JusticeForAinett.