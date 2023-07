Ainett Stephens a Pino Insegno: "Merito le scuse"

“Ha detto che non sarò la Gatta Nera nel Mercante in Fiera perché sono invecchiata…”

“Io pretenderei delle scuse, come minimo…”. Ainett Stephens, storica ‘Gatta Nera’ nella trasmissione Il mercante in fiera, su Instagram replica così alle parole di Pino Insegno a davidemaggio.it. Il conduttore della trasmissione, che andrà in onda su Raidue, ha prospettato un avvicendamento nel ruolo della Gatta Nera: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett è diventata un poì più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma”.

“Il ruolo della Gatta Nera verrà affidato presumibilmente più giovane. L’incaricato di presentare la trasmissione ha detto che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Vedere persone legate ad antichi retaggi, secondo cui le persone a 40 anni sono vecchie… è inammissibile…”, dice Stephens nelle storie sul suo profilo. “I 40 anni sono più belli dei 30 e dei 20: oggi ho consapevolezza, non mi preoccupo più per le pochezze. La donna di oggi ha il potere di esprimersi, non vive più soggiogata dai ‘maschietti’. Mi sento più viva e fresca che mai, più affascinante che mai”.