Ainé torna su tutte le piattaforme di streaming con ‘Alchimia’ (Virgin Records/Universal Music), il nuovo ep che l’artista presenterà in full band al Biko di Milano e con gli ospiti che a sopresa saliranno sul palco. ‘Alchimia’ è il progetto discografico che sancisce, quindi, il ritorno di Ainé sulla scena musicale dopo una pausa di due anni e, in un certo senso, esso è contemporaneamente il contenuto e il contenitore di ciò che l’artista ha esperito in questo lasso di tempo. Una vera e propria bolla che vede l’alternarsi di dubbi e consapevolezze, paure e desideri: un lungo tunnel dove l’artista è riuscito, infine, a scorgere uno spiraglio di luce, lo stesso che ha deciso di cantare e raccontare nelle sette tracce di ‘Alchimia’. Il progetto si contraddistingue per sonorità che attingono prevalentemente dalla musica Soul, Neo Soul e dall’R&B italiano. Cinque delle sette tracce dell’ep vedono, inoltre, il featuring di tanti artisti del panorama musicale italiano, tra cui Davide Shorty, Clementino, Tormento, Serena Brancale e Sissi.

“Due anni: sembra un’infinità. Due anni – racconta Ainé, all’anagrafe Arnaldo Santoro – per capire chi sono, cosa voglio dalla Musica e cosa lei vuole da me; due anni per stabilire cosa nella mia vita conta davvero. Due anni di ricerca costante e di lavoro su me stesso, per cambiare, tornare indietro, andare avanti. Per migliorare come persona e come artista, ma soprattutto come essere umano. Alla fine di questo viaggio introspettivo, di questa ricerca immersiva, e dopo tanti incontri e scontri con me stesso (tra Arnaldo e Ainé) ho trovato il mio punto di svolta, la luce in fondo al tunnel: ho trovato, insomma, quella ‘Alchimia’ che cercavo da così tanto tempo”.