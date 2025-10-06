Aimo Moroni, chef e pioniere della cucina italiana moderna, è venuto a mancare, lasciando un vuoto nella ristorazione italiana. Insieme alla moglie Nadia Giuntoli, Moroni aveva fondato il ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia, diventato un simbolo della gastronomia milanese.

Moroni, nato a Pescia, è morto a 91 anni. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata dai suoi collaboratori, che lo hanno descritto come una figura amata e rispettata. Aimo e Nadia, entrambi provenienti da famiglie di carabinieri, hanno aperto la loro prima trattoria nel 1962, inizialmente in una zona di Milano priva di asfalto.

Da subito, i due chef hanno puntato sulla qualità degli ingredienti e sulla tradizione toscana, rivisitata con una sensibilità moderna. Hanno sempre rifiutato le mode effimere, mantenendosi fedeli ai sapori del territorio. La loro trattoria è cresciuta nel tempo, diventando uno dei ristoranti più rispettati d’Italia, con due stelle Michelin ottenute negli anni.

I piatti iconici del ristorante, come lo spaghetto al cipollotto e la zuppa etrusca, rappresentano la loro filosofia gastronomica incentrata sull’autenticità. Oggi il testimone è passato alla figlia Stefania e agli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani, che continuano a onorare l’eredità di Aimo.

Moroni ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro, per il suo contributo alla cultura gastronomica milanese e per il suo impegno nei valori etici. La sua visione ha anche influito in ambito accademico, collaborando con istituzioni e università per promuovere un dialogo tra cucina, arte e società.

Il segreto dei suoi piatti, come lo spaghetto al cipollotto, sta nella semplicità e nell’attenzione ai dettagli. Questa ricetta rappresenta l’altezza della cucina italiana, sottolineando come l’eccellenza derivi dalla scelta degli ingredienti e dalla loro lavorazione.