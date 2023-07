AILIME SRL Materasso Memory Singolo 85X190 Alto 22 CM Ortopedico con Dispositivo Medico, Fodera Silver Guard ANALLERGICA. SOMMO

Descrizione Prodotto

Materasso Memory Singolo Sommo

Il materasso ergonomico singolo Sommo è composto da 2 strati: una lastra in Water Foam alta 18 cm, ed una in Memory Foam con tecnologia a pantografia bugnata alta 2 cm a 9 zone differenziate, rivestite con fodera in tessuto Silver Guard.

Il rivestimento del materasso Sommo è un vero e proprio veicolo di benessere, grazie alle proprietà antibatteriche e anallergiche in Silver Guard che previene l’insorgere di muffe e acari.

Il materasso Sommo è la soluzione ideale per chi desidera riposare in modo confortevole ed ergonomico.

La lastra a 9 zone differenziate in Memory Foam ha spiccate proprietà ergonomiche e si adatta perfettamente alle forme del corpo garantendo un sostegno adeguato e un netto miglioramento della qualità del riposo.

La caratteristica delle 9 zone differenziate è visibile nelle nostre fotografie ed è stata evidenziata tramite colori diversi al fine di rendere visibile il sistema di bugnatura utilizzata.

La lastra in waterfoam, derivato dal poliuretano espanso, è traspirante e resistente, particolarmente adatta alle persone allergiche alla polvere e agli acari.

L’imbottitura in fibra anallergica, oltre ad essere resistente, anti-piega e anti-pilling, inibisce la formazione di muffe e microrganismi di ogni genere, garantendo un riposo salutare ed igienico, inoltre il materasso presenta una fascia perimetrale super traspirante denominata 3Space e 4 comode maniglie che ne facilitano gli spostamenti.

Il modello Sommo ha una rigidità media H2.

Dotato di Presidio Medico Sanitario, che ne garantisce proprietà quali: ortopedico, anallergico, antiacaro, si può usufruire della detrazione del 19% della spesa previa prescrizione medica.

Il prodotto è spedito sottovuoto ed arrotolato. Una volta rimosso l’imballaggio, prima di essere utilizzato, è necessario far aerare il materasso per 48h al fine di recuperare al 100% la sua forma e consistenza.

Lastra in waterfoam alta 18 cm Lastra in Memory Foam 9 zone alta 2 cm Altezza materasso finito 22 cm Rivestimento con fodera Silver Guard Fascia perimetrale 3Space 4 resistenti maniglie

Il rivestimento del modello Sommo in Silver Guard risulta essere leggero, morbido e resistente, non si usura nel tempo ed è l’ideale sia nelle stagioni calde che in quelle fredde.

Grazie all’innovazione tecnologica e agli studi di settore abbiamo realizzato questo modello in Memory Foam a 9 zone differenziate, che reagisce attivamente alla pressione e al calore del corpo, accompagnandoli in modo corretto durante il riposo.

Il modello Sommo in memory foam ha la capacità di accogliere il corpo e offrirgli una corretta postura durante il riposo, adattandosi al peso e alla corporatura. E’ inoltre dotato di 4 comode maniglie sui lati per facilitarne gli spostamenti.

Risulta adatto per il sollievo dei dolori alla schiena essendo composto da una lastra pantografata di sostegno in Water Foam da 18 Cm ed una lastra bugnata a 9 zone differenziate in Memory Foam da 2 Cm.

Il rivestimento Silver Guard del materasso è completamente anallergico antiacaro e traspirante, infatti tutte le materie prime utilizzate sono certificate Oeko-tex

Il prodotto ha una garanzia di 15 anni essendo un prodotto 100% Made in Italy

Il materasso Sommo di Mia Suite è classificato come DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 perchè soddisfa tutti gli standard imposti dalla direttiva europea risultando efficace a prevenire ed alleviare problemi posturali e patologie da decubito.

123,95 €