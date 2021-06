Aiello, Fino all’alba (ti sento): il nuovo sinoglo del cantautore calabrese protagonista a Sanremo con il brano Ora.

Aiello è pronto a tornare in radio con un singolo nuovo di zecca. S’intitola Fino all’alba (ti sento) ed è in arrivo il 25 giugno. Un brano estivo nel perfetto stile del cantautore calabrese, con il suo consueto mix di tradizione e urban, con chitarra flamenca in primo piano mescolata ai suoni street, armonie latine e atmosfera da club.

Aiello, Fino all’alba (ti sento): il significato

Brano prodotto da Brail e Zef, FIno all’alba presenta la visione dell’estate da parte del cantautore calabrese protagonista all’ultimo Festival di Sanremo. Un’estate 2021 in cui vorrebbe la gente ballasse sulle note di questa canzone, sentendosi libera di essere, scegliere, amare.

Aiello

Nlla sua presentazione del brano, il giovane cantautore spiega anche che non bisogna per forza cadere in certi cliché musicali durante la stagione estiva. Le persone possono ballare e muoversi anche con un sound differente e magari parlando di qualcosa di importante. Fino all’alba (ti sento) è infatti un vero e proprio manifesto dell’amore libero, e porta con sé il messaggio che tutti devono sentirsi liberi di essere ciò che vogliono, seguendo la propria natura. Di seguito la copertina:

Aiello in tour nel 2021

Protagonista a Sanremo con il brano Ora, che ha raggiunto oltre 9 milioni di stream, Aiello ha lanciato poco dopo l’album Meridionale, che verrà presentato per la prima volta dal vivo nel corso dell’estate e dell’autunno 2021, con tante date in tutta Italia.

Questo il calendario:

– 14 agosto al Non solo blues festival di Ortona (Chieti)

– 17 agosto all’Arena Villa Dante di Messina

– 19 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana (Catania)

– 21 agosto all’Anfiteatro Ruderi di Cirella di Diamante (Cosenza)

– 24 agosto al Castello Aragonese di Reggio Calabria

– 28 agosto in Piazza Grande a Palmanova (Udine)

– 8 settembre al Caserta Music Festival di Belvedere di San Leucio (Caserta)

– 8 ottobre al Vox Club di Nonantola (Modena)

– 10 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale (Torino)

– 12 ottobre all’Atlantico Live di Roma

– 13 ottobre all’Atlantico Live di Roma

– 17 ottobre alla Casa della Musica di Napoli

– 18 ottobre alla Casa della Musica di Napoli

– 20 ottobre al Fabrique di Milano

– 21 ottobre al Fabrique di Milano

– 29 ottobre al Tuscany Hall di Firenze

– 30 ottobre al Tuscany Hall di Firenze