Aiello a Sanremo 2021 con Ora: il significato del brano e il rapporto del cantautore esordiente con il Festival della Canzone italiana.

Nel Festival di Sanremo degli emergenti, uno dei nomi più attesi è quello di Aiello, cantautore di origine calabrese grande rivelazione delle ultime estate. Il suo fenomeno è esploso improvvisamente con Arsenico, tormentone del 2019 grazie anche al suo video registrato in modalita Instagram Stories, per poi confermarsi nei mesi successivi con altri brani molto apprezzati. Nel giro di un paio d’anni si è costruito una grande reputazione, guadagnandosi direttamente un posto tra i Big del Festival.

Aiello a Sanremo 2021 con Ora

Sarà un grande debutto quello del cantautore di origine calabrese (ma ormai adottato da Roma), che presenterà sul palco dell’Ariston il brano Ora, scritto e composto in autonomia.

Aiello

Spiegando del significato del brano, il cantante ha dichiarato, come riferito da All Music Italia: “La mia canzone si chiama Ora e parla di quando non riusciamo a superare una storia passata che ci ha fatto male. Chi viene dopo si prende la parte peggiore di noi, che sembra peggiore, ma non lo è… Facciamo la figura degli stro**i, ma non lo siamo“. Dal punto di vista musicale, Ora è un brano pop contemporaneo, in cui convivono cantautorato con suoni più street.

Aiello e il Festival di Sanremo

L’esperienza di Aiello al Festival è pressoché nulla. Molti anni fa, nel 2011, l’artista calabrese ha provato a entrare tra le Nuove Proposte, senza però riuscire a passare tra i finalisti. A distanza di dieci anni, si è preso però la sua rivincita, passando direttamente tra i Big. Parlando di quest’avventura, ha rivelato di essere molto emozionato, di sentirsi come una persona che ha voglia di fare festa e di incontrare molte persone.

Quali saranno le sue ambizioni in questo Sanremo? Per lui molto dipenderà dalla qualità del brano. Può vantare infatti un grande sostegno di pubblico, specialmente tra i giovani, ma non ai livelli di altri concorrenti, come Fedez e Madame. Potrebbe rientrare tra i possibili outsider per il podio, ma probabilmente anche stare nella prima metà della classifica potrebbe essere un successo.

Di seguito il video della sua Che canzone siamo: