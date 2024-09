Aids, parte la campagna Vhivian per migliorare qualità e tempo del dialogo col medico

Oltre quarant’anni dopo l’identificazione dell’HIV, questa malattia continua a rappresentare un’importante sfida per la salute pubblica. In Italia, solo il 51% dei pazienti in trattamento anti-HIV si dichiara soddisfatto della propria terapia. In risposta a queste esigenze insoddisfatte, è stata lanciata la campagna di comunicazione Vhivian, promossa da ViiV Healthcare, un’azienda farmaceutica dedicata esclusivamente alla ricerca di trattamenti per l’HIV. La campagna è stata presentata durante l’apertura della 38esima edizione del MiX Festival a Milano, con un workshop interattivo a supporto del progetto.

Nel 2022, in Italia sono state diagnosticate 1.888 nuove infezioni da HIV, con un’incidenza di 3,2 casi per 100.000 residenti. Questo dato è inferiore alla media di Europa occidentale e dell’Unione europea. Inoltre, sono stati registrati 403 nuovi casi di AIDS, con un’incidenza di 0,7 nuovi casi per 100.000 residenti. A livello globale, circa 630.000 persone sono decedute per malattie correlate all’AIDS nel 2023. Le linee guida raccomandano l’uso degli inibitori dell’integrasi di seconda generazione, ma solo il 58,2% dei pazienti italiani utilizza tali farmaci in formulazioni che consentono assunzioni giornaliere.

La campagna Vhivian utilizza come simbolo una pianta di Aglaonema Pink, che rappresenta la necessità di cure e dialogo tra medici e pazienti. Le piante simboleggiano la crescita e la resilienza, valori che riflettono la vita delle persone con HIV. Nonostante le difficoltà, queste persone possono avere aspettative di vita simili a chi vive senza il virus, se riceveranno cure personalizzate.

La Dr.ssa Antonella Castagna, esperta di Malattie infettive, ha sottolineato l’importanza di visitare i pazienti per valutare l’adeguatezza delle terapie in base al loro stile di vita. Anche Andrea Gori, professore di Malattie infettive, ha enfatizzato la necessità di un approccio personalizzato, dove il dialogo medico-paziente è cruciale.

La campagna Vhivian mira a migliorare la comunicazione e il supporto tra pazienti e medici, fornendo contenuti informativi e strumenti per un’affermazione consapevole delle proprie necessità terapeutiche. Tale iniziativa è parte di un movimento più ampio, Rhivolution, volto a garantire che le innovazioni terapeutiche siano accessibili e utili per il benessere dei pazienti.