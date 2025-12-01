12.6 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Salute

Aids in Italia: prevenzione e consapevolezza

Da stranotizie
Aids in Italia: prevenzione e consapevolezza

Nell’ambito della Giornata mondiale contro l’Aids, si è tenuto un incontro presso l’istituto Morvillo Falcone – Melissa Bassi di Brindisi, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza tra gli studenti e incoraggiare comportamenti responsabili e informati. L’iniziativa è stata promossa dall’istituto scolastico, dall’Asl Brindisi, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Lilt Brindisi.

Durante l’incontro, medici del reparto di Malattie infettive dell’ospedale Perrino di Brindisi hanno risposto alle domande degli studenti sulle malattie sessualmente trasmissibili. A Brindisi, l’incidenza annua di nuove infezioni da Hiv è di 4,5 ogni 100.000 abitanti, con circa 20 nuove infezioni all’anno, cifre in linea con i dati nazionali.

La dirigente dell’istituto, Irene Esposito, ha sottolineato l’importanza di promuovere comportamenti consapevoli, in quanto “nessuno può dirsi estraneo a questi argomenti”. Il parlamentare Mauro D’Attis ha annunciato che potrebbe essere approvato a febbraio il disegno di legge per la revisione della normativa sull’Aids, che prevede un coinvolgimento del Terzo settore e del Servizio sanitario nazionale per ampliare l’informazione e l’accesso ai test.

Il direttore generale Maurizio De Nuccio ha ringraziato i promotori dell’evento, sottolineando che “bisogna continuare a parlare di Hiv e non abbassare la guardia”, mentre il direttore del reparto di Malattie infettive, Salvatore Minniti, ha evidenziato che il nemico da combattere è ancora lo stigma che accompagna questa patologia. Il direttore del Dipartimento di prevenzione, Stefano Termite, ha presentato i dati del nuovo report dell’Istituto superiore di Sanità, che mostra un’incidenza di 4 casi di infezione da Hiv per 100.000 residenti.

Articolo precedente
Trickster al Teatro Secci di Terni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.