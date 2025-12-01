Aids in Italia: diagnosi tardive e prevenzione

La Giornata Mondiale contro l’Aids è un’occasione per riflettere su una malattia che, nonostante non faccia più rumore come un tempo, continua a essere una realtà presente nella vita di molte persone. Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, nel 2024 in Italia le nuove diagnosi di Hiv sono state 2.379, una cifra stabile rispetto all’anno precedente, ma con un dato allarmante: quasi sei persone su dieci scoprono l’infezione quando il sistema immunitario è già duramente compromesso.

L’Hiv non definisce più la vita di chi riceve una diagnosi, grazie alle terapie antiretrovirali che hanno reso l’infezione una condizione cronica con un’aspettativa di vita sovrapponibile a quella della popolazione generale. Tuttavia, il ritardo diagnostico dell’Hiv continua a essere un problema irrisolto, con due terzi degli eterosessuali e più della metà degli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini che ricevono una diagnosi quando la malattia è già in fase avanzata.

La prevenzione è fondamentale per sconfiggere l’Hiv, e tra le strategie preventive ci sono la terapia Long-Acting e la PrEP, la profilassi pre-esposizione. Le linee guida dell’Oms sostengono l’importanza di renderla disponibile su larga scala, nelle sue versioni orali e long acting. Il nuovo Piano Nazionale del Ministero della Salute investe su prevenzione combinata, distribuzione gratuita di preservativi e potenziamento dell’accesso alla PrEP.

Il progetto Progress-Hiv del Policlinico Gemelli è un esempio di come facilitare la prevenzione, rendendo queste strategie innovative più accessibili e personalizzate. La campagna “Choose You = La scelta sei Tu” promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di 17 associazioni di pazienti, promuove la consapevolezza e il benessere delle persone che vivono con Hiv, mostrando come non esista solo l’aspetto clinico, ma anche quello emotivo, relazionale e psicologico.