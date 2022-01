Aida Yespica e Delia Duran avrebbero avuto una storia di letto in gran segreto. Questo è quello che la gieffina ha fatto intendere a Miriana Trevisan quando quest’ultima le ha chiesto quale fosse il suo prototipo di donna.

La pantera sud americana per spiegarle bene il suo tipo ideale le ha fatto il nome di Aida Yespica, specificando di aver “avuto un’esperienza” con lei. Il racconto è avvenuto in diretta nella seconda regia, ma non appena è stato fatto il nome dell’ex gieffina l’audio è stato tolto lasciandoci sul più bello del racconto. Insomma: Venezuela chiama Venezuela.

In che senso Delia ha avuto una storia/flirt con Aida Yespica? Aiuto 💥💣 Comunque è proprio vero che le sudamericane sono la bandiera della bisessualità 😂🌈🔥#Gfvip — Beautiful Trauma (@DreamTeamCB) January 26, 2022

Aida Yespica nel 2020: “Ho amato una donna, ero piccola”

Questo non è un vero e proprio outing nei confronti di Aida Yespica, dato che lei stessa nel 2020 ha confessato a Lorella Boccia di aver avuto una storia con una donna famosa.

“In passato ho amato una donna, è stato un’amore folle, terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti”.

Chi sia la “donna famosa molto importante” per cui la venezuelana ha fatto follie d’amore non ci è dato saperlo, ma a quanto pare non sarebbe stata l’unica a far breccia nel suo cuore.