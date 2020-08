Dopo la notizia del nuovo regolamento governativo spagnolo per combattere l’avanzata del CoronaVirus, Omar Ayuso ha pubblicato un tweet che ha scatenato l’ira di molti fan.

“Se non si può fumare nel raggio di un metro e mezzo, non si possono nemmeno chiedere foto nel raggio di un metro e mezzo”.

Omar ha poi cercato di spiegare le sue parole per calmare i fan, ma visto lo scarso successo ha cancellato il suo profilo Twitter.

“Quando parlo della distanza di sicurezza quando chiedono una foto parlo della distanza di sicurezza, non del fatto di chiedere una foto e chi mi conosce sa che raramente dico di no allo scatto di una foto. Non dovrei spiegare qualcosa di così semplice come il fatto che se ci sono regole di sicurezza per il virus, compresa la distanza personale, devono essere rispettate”.