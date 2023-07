Aida Nizar fa un appello a Pier Silvio Berlusconi e fa una grossa gaffe

Le liti furiose con Elettra Lamborghini al Gran Hermano Vip hanno fatto conoscere Aida Nizar ai lettori di Biccy, il ciclone spagnolo poi è sbarcato al Grande Fratello di Barbara d’Urso ed ha insegnato a tutti gli italiani ad adorare la loro vita. L’ex gieffina ha poi partecipato a Domenica Live, Pomeriggio 5 e Live Non è la d’Urso dove ha anche litigato con Giorgia Meloni regalandoci un monologo esilarante (qui il video).

“Ma tu cosa nei sai di fontane? Non sei nemmeno laureata. Parli qualche lingua straniera? L’affascinante Berlsuconi ha fatto un errore con te nel farti ministra. Tu sputi nel piatto dove mangi. Tu parli di me, hai davanti a te una donna che parla quattro lingue. Io sono stata la più importante politica giovane in Spagna. Tu hai solo un songo, questa poltrona di Live, per lavorare accanto a Barbara d’Urso!”

Sabato scorso Aida Nizar è tornata a parlare italiano su Instagram ed ha fatto un lungo appello a Pier Silvio Berlusconi, perché la riprenda a Mediaset. Peccato che per tutto il filmato la donna abbia sbagliato il nome dell’editore di Mediaset, chiamandolo semplicemente Silvio, una gaffe che le hanno subito fatto notare nei commenti.

“Ascolta questo è per te carissimo Silvio Berlusconi! Penso a quello che è stato, pensa a quella che sono stata io a Mediaset Italia. Tutto perfetto, niente di sbagliato, i sogni dei telespettatori sono stati realizzati. Perché il pubblico ha bisogno di me. Ascolta bene Silvio. Ma tu non hai difetti, sei un uomo bravo e così carismatico. Quindi penso che devi veramente ascoltare questa dona spumeggiante e solare che ha fatto adorare la vita di tutti! Non smettere mai di cercarmi, sono pronta per ritornare alla grande da voi in Italia. E quando verrai a trovarmi sarò pronta per Mediaset Italia. Perché io ti voglio un mondo di bene e l’Italia ha bisogno di me. Anche la Meloni mi adora. Cara meloni, prometto di non buttarmi più nella fontana di Trevi. Oppure se vuoi lo faremo insieme. Dai Silvio questa donna ti aspetta! Perché l’Italia chiama il mio nome certamente. Tu Silvio sai che sono una donna nata per il palinsesto televisivo italiano. Ed è proprio così lo sai, a presto Silvio. Questa grande donna è pronta per bucare nuovamente lo schermo della televisione”.