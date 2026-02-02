AIBC Eurasia 2026: Summit Tech a Dubai

AIBC Eurasia inaugura il calendario internazionale degli eventi tecnologici tornando a Dubai per la sua sesta edizione. L’evento si svolgerà dal 9 all’11 febbraio presso il Dubai Festival City, proponendo un summit dedicato alle tecnologie emergenti, alla blockchain e all’innovazione digitale.

Il format è concepito per favorire business e networking di alto livello, riunendo decision maker, investitori e innovatori dai mercati di Europa, Asia Centrale e Medio Oriente. L’area espositiva ospita oltre 250 espositori e due palchi conferenziali, affiancati da lounge executive riservate e zone di networking funzionali. Il programma prosegue la sera con cene esclusive, eventi di beneficenza e cerimonie di premiazione come gli Eurasia Awards e gli AIBC Awards, ospitate in location su invito.

Un momento chiave è la conferenza stampa AIBC, durante la quale verranno presentati i piani strategici per il 2026. Tra i relatori figurano personalità di settore come Nameer Khan e Sara Al Madani. L’agenda include keynote, panel e workshop su temi centrali come la regolamentazione e il futuro degli asset digitali, oltre a un workshop sull’intelligenza artificiale con demo live e un pitch per startup.

Per i partecipanti è disponibile l’app ufficiale Match per organizzare incontri e seguire le sessioni. I biglietti premium e platinum offrono inoltre accesso a cene VIP e a eventi collaterali come il torneo di golf al Trump International Golf Club e l’esperienza nella piscina più profonda del mondo, Deep Dive Dubai.