Ai piedi delle Alpi c’è la strada del vino più antica in Italia

La strada del vino dell’Alto Adige rappresenta un eccellente esempio di enoturismo, fondendo esperienze di degustazione vinicola con la cultura locale. Questo percorso, chiamato Südtiroler Weinstrasse, si estende per circa settanta chilometri traversando quindici comuni e offre ai visitatori l’opportunità di esplorare il legame tra vino, storia e tradizioni di questa regione. Nata nel 1964, la Strada del Vino si snoda da Bolzano a Salorno, attraversando pittoreschi paesini e vigneti che coprono l’84% dei vigneti altoatesini.

La tradizione del Törggelen, legata al periodo della vendemmia, è un momento di festa che unisce comunità e celebra il vino nuovo con piatti locali. L’Alto Adige vanta una storia vitivinicola antica e oggi il 98,8% della produzione ha ottenuto la DOC grazie all’uso di tecnologie moderne e alla cura dei vitigni. La regione offre una gamma variata di vini, soprattutto bianchi come il Gewürztraminer, ricco di profumi di rosa e frutti tropicali, e vini rossi come il Lagrein.

In abbinamento ai vini, la cucina altoatesina propone piatti tradizionali come i canederli, gnocchi di pane, e ricette a base di selvaggina. Il Lagrein Dunkel si sposa bene con carne di capriolo marinata, mentre piatti dolci come lo strudel e le Apfelkiechl completano la proposta gastronomica. In questo contesto, l’enoturismo dell’Alto Adige non solo promuove il vino, ma celebra una cultura gastronomica ricca e variegata, rendendo ogni visita un’esperienza unica.