Tecnologia

AI nelle videoconferenze Google Meet: novità e funzioni utili

L’intelligenza artificiale sta trasformando le app di Google, come dimostra Google Meet. Dopo l’introduzione di sfondi personalizzati e la funzione di prendere appunti, ora è in fase di rilascio l’integrazione di Gemini nelle riunioni. Questa funzionalità, attualmente disponibile per alcuni utenti Google Workspace, mira a rendere le videoconferenze più efficaci e personalizzate.

L’assistente AI funge da consulente personale, offrendo supporto in tempo reale basato sulle informazioni discusse e sui materiali condivisi. Tra le sue funzioni principali c’è il riassunto delle conversazioni, utile per chi entra in ritardo, a condizione che l’opzione “Take Notes for Me” sia attivata. Inoltre, Gemini può identificare automaticamente decisioni, punti chiave e attività da svolgere, contribuendo a migliorare i risultati delle riunioni.

Gemini attinge a diverse fonti, comprese le didascalie generate durante l’incontro, documenti come Google Docs e fogli di lavoro, oltre a integrare dati dal web, con accesso autorizzato. Google assicura che ogni interazione con Gemini rimane privata e che i dati non vengono memorizzati dopo la chiusura dell’incontro.

La trasparenza è un aspetto fondamentale: tutti i partecipanti sono avvisati della presenza dell’assistente tramite un banner o un messaggio vocale per chi accede via telefono. Gli host hanno la possibilità di disattivare l’assistente prima o durante la riunione. Attualmente, Gemini è disponibile solo nella versione desktop di Google Meet e per le riunioni in lingua inglese, con piani per il supporto di altre lingue in futuro. La funzione è in distribuzione per i piani Enterprise e Business, con ulteriori espansioni previste per il 2026.

