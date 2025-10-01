17 C
AI nelle imprese italiane: opportunità e sfide attuali

AI nelle imprese italiane: opportunità e sfide attuali

L’intelligenza artificiale (AI) è al centro dell’attenzione nelle strategie aziendali italiane. La competizione crescente e il desiderio di innovazione spingono le imprese a considerare soluzioni di AI, ma una ricerca della SDA Bocconi School of Management e SAP Italia rivela un contesto di entusiasmo abbinato a incertezze. Lo studio esamina sedici aziende di medio-grandi dimensioni e dimostra che l’adozione di AI non richiede necessariamente la creazione di modelli complessi, ma si basa piuttosto sulle tecnologie già esistenti nel mercato.

I fornitori di software e le piattaforme digitali giocano un ruolo decisivo nell’introduzione dell’AI, facilitando la transizione. La competenza fondamentale per le aziende non è solo sviluppare algoritmi avanzati, ma anche saper navigare tra le offerte disponibili, scegliere i fornitori giusti e integrare moduli intelligenti nei sistemi esistenti.

Le aziende italiane si trovano in una fase critica: il 80% le considera un elemento strategico, ma affrontano difficoltà legate alla qualità dei dati e alle competenze. Esiste un divario significativo tra le grandi imprese, più avanzate nell’integrazione dell’AI, e le PMI, che spesso incontrano ostacoli per le risorse limitate. L’AI non deve essere vista come una soluzione facile per problemi preesistenti; senza dati accurati e sistemi ben progettati, l’introduzione di moduli intelligenti potrebbe aggravare le inefficienze.

Per affrontare questa transizione, le aziende devono rivedere i loro processi per evitare false illusioni di cambiamenti rapidi. La ricerca individua quattro modalità di implementazione dell’AI: “Infused AI,” “AI on demand,” “Interfaced AI” e “Hybrid architecture,” ognuna con diversi livelli di responsabilità e complessità.

L’integrazione con i sistemi ERP è vista come la strada più coerente per il tessuto industriale italiano. È necessario adottare un approccio incrementale, garantire una governance bilanciata e investire in cultura e competenze per evitare che l’AI diventi solo una moda.

