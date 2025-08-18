AI nel turismo: come gli hotel innovano l’esperienza ospite

Il settore turistico e dell’hospitality si appresta a vivere una rivoluzione grazie all’intelligenza artificiale, con previsioni di crescita che porteranno il mercato a raggiungere 36 miliardi. Questa espansione, che segna un incremento del 1100% rispetto a oggi, avverrà principalmente in hotel e resort. Ernesto Di Iorio, CEO della tech company QuestIT, evidenzia come l’AI possa garantire ai turisti esperienze indimenticabili.

Le ricerche condotte da Espresso Communication per QuestIT confermano che le catene alberghiere sono i principali utilizzatori di queste tecnologie. Ad esempio, alcune grandi brand stanno implementando algoritmi avanzati per la gestione delle assegnazioni delle stanze, migliorando l’efficienza e la soddisfazione dei clienti. Un caso emblematico è l’Hotel ApuliaRè in Puglia, che ha introdotto un assistente virtuale chiamato Regina, in grado di fornire supporto 24 ore su 24 sia dentro che fuori dall’hotel.

Non si fermano qui le innovazioni: i robot assistenti stanno già cambiando l’approccio all’accoglienza. Questi robot non solo aiutano durante il check-in e il check-out, ma possono anche gestire autonomamente le pulizie e effettuare consegne in camera. Diverse catene alberghiere hanno adottato queste tecnologie per ottimizzare le operazioni e ridurre i tempi di attesa.

Inoltre, l’intelligenza artificiale permette agli albergatori di adeguare tariffe e prezzi dei servizi in tempo reale, analizzando variabili come le prenotazioni e l’andamento della concorrenza. Questa capacità di adattamento aiuterà le strutture a massimizzare i tassi di occupazione e a migliorare l’esperienza del cliente.