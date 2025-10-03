Il progetto “Alex” ha ricevuto un finanziamento di 17 milioni di dollari e si propone di cambiare il panorama del recruiting grazie a un sistema di intelligenza artificiale che gestisce colloqui senza supporto umano. L’intento è di rendere il processo di selezione più veloce, economico ed efficiente. Tuttavia, questa innovazione presenta rischi che potrebbero compromettere la qualità delle assunzioni e la reputazione delle aziende.

Tra i problemi emergenti ci sono le vulnerabilità note come “prompt injection LLM”. Un esempio significativo è quello di Cameron Mattis, che ha inserito istruzioni nella sua biografia su LinkedIn, ottenendo che alcuni sistemi automatizzati di recruiting gli inviassero email con proposte di lavoro e persino una ricetta per il flan. Questo incidente evidenzia la facilità con cui è possibile manipolare un sistema di intelligenza artificiale, trasformando un messaggio professionale in uno imbarazzante.

Tali errori non sono da sottovalutare: possono minare la credibilità di un marchio, allontanare candidati qualificati e suscitare scetticismo nei confronti dei metodi di selezione automatizzati. Vladislav Tushkanov di Kaspersky avverte che, in assenza di controlli umani ed etici, le aziende rischiano di apparire inadeguate e vulnerabili.

Per mitigare questi rischi, Kaspersky suggerisce alcune buone pratiche per un utilizzo sicuro dell’intelligenza artificiale nel recruiting. Queste includono l’introduzione di controlli umani nelle fasi chiave, test periodici degli algoritmi, barriere etiche per il filtraggio degli input, trasparenza con i candidati, aggiornamenti costanti dei dataset, segnalazione di errori e educazione dei candidati su come presentare i propri profili.

Il caso Mattis serve da monito: l’intelligenza artificiale non può sostituire completamente l’intervento umano in processi delicati come la selezione del personale. È fondamentale trovare un equilibrio tra tecnologia e supervisione per garantire che l’efficienza non comprometta l’etica e la reputazione delle aziende.