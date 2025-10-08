AI Mode di Google arriva in Italia per ricerche più intuitive

Google ha reso disponibile AI Mode anche in Italia, un servizio che permette di effettuare ricerche online in modo più intuitivo sfruttando l’intelligenza artificiale. Questo nuovo sistema è ora attivo in 36 lingue e in quasi 50 nuovi territori, portando a oltre 200 le aree coperte a livello globale. L’obiettivo è facilitare la comprensione di domande complesse e di fornire risposte personalizzate.

AI Mode si differenzia dalla ricerca tradizionale poiché utilizza un ragionamento avanzato per gestire richieste articolate. Grazie a un sistema chiamato “query fan-out”, è in grado di esplorare simultaneamente diverse fonti web, restituendo risultati più completi e coerenti con le intenzioni degli utenti. In questo modo, è possibile ricevere in un’unica risposta informazioni approfondite e collegamenti a contenuti pertinenti, riducendo la necessità di effettuare molteplici ricerche.

Google assicura che AI Mode permette agli utenti di porre domande più dettagliate, che in passato avrebbero richiesto ricerche separate. Tuttavia, l’azienda sottolinea anche l’importanza dell’affidabilità delle informazioni. In caso di risultati poco attendibili, Google propone un insieme di fonti diversificate e avverte che i risultati potrebbero non essere sempre ottimali, considerato che la tecnologia è ancora in fase di sviluppo. La funzione AI Overview, già attiva in Italia, fornisce riassunti strutturati delle richieste, contribuendo a un’esperienza di navigazione più informativa. Il colosso di Mountain View afferma che gli utenti che interagiscono con AI Overview tendono a trascorrere più tempo sulle pagine visitate.