Ai migranti opuscolo con dovere di rispettare donne e parità, la proposta di legge FdI

Fratelli d’Italia ha presentato una proposta di legge per includere esplicitamente i doveri di rispetto delle donne e della parità di genere nel opuscolo informativo per i migranti richiedenti asilo. Durante una conferenza stampa alla Camera, i firmatari Sara Kelany e Francesco Filini, insieme ai capigruppo di Fdi, Galeazzo Bignami e Lucio Malan, hanno evidenziato l’importanza di rendere chiari i doveri legati all’accoglienza in Italia. Kelany ha sottolineato la necessità di far comprendere a chi arriva nel nostro paese che è fondamentale rispettare non solo le leggi italiane, ma anche le donne e i principi di parità di genere, soprattutto alla luce di eventi problematici degli ultimi anni. Malan ha aggiunto che attualmente i doveri sono menzionati solo in modo generico e che è cruciale bilanciare diritti e doveri, responsabilizzando chi chiede asilo ad accettare le leggi dello Stato italiano. Ha anche messo in guardia contro la possibilità che forme di discriminazione possano perpetuarsi in Italia sotto la scusa di “cultura”. Bignami ha definito l’iniziativa come fondamentale per evitare fraintendimenti, mentre Filini ha dichiarato che la proposta rappresenta un cambiamento culturale significativo, affermando che l’Italia non deve essere considerata un paese dove le leggi possono essere ignorate. In sintesi, la proposta mira a rafforzare il rispetto dei diritti umani fondamentali e la parità di genere all’interno del contesto migratorio, segnando una netta rottura con le politiche precedenti.