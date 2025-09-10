AI Literacy in Italia: Formazione per un Futuro Inclusivo

L’alfabetizzazione all’intelligenza artificiale, conosciuta come “AI literacy”, è diventata un obbligo giuridico con l’AI Act europeo, ma è anche un diritto fondamentale che promuove una nuova educazione civica digitale. Comprendere come interagire con i sistemi di IA e valutarne limiti ed effetti non è solo compito degli esperti; è essenziale per garantire equità e inclusione.

L’AI Act prevede obblighi di formazione per chi utilizza sistemi di IA in ambito professionale e classifica i sistemi in quattro categorie, a partire da quelli a rischio inaccettabile, come il riconoscimento biometrico remoto, fino a quelli a rischio minimo, che non richiedono regole specifiche. In parallelo, il disegno di legge italiano rafforza la governance nazionale, stabilendo norme su privacy e diritto d’autore, assicurando che l’uso dell’IA rimanga uno strumento di supporto e non di sostituzione del lavoro intellettuale.

Tuttavia, le leggi da sole non sono sufficienti. L’uso quotidiano di strumenti come i Large Language Models, tra cui ChatGPT e Gemini, mette in luce le potenzialità e i limiti di queste tecnologie. Sebbene possano generare testi e strategie, non garantiscono sempre accuratezza e non hanno consapevolezza. È fondamentale imparare a usarli con responsabilità, verificando le informazioni e proteggendo i dati sensibili.

Inoltre, il linguaggio comune tende a rappresentare l’IA come dotata di intenzioni, ma si tratta di semplici macchine che elaborano dati. Confondere simulazione ed esperienza autentica può distorcere la nostra comprensione della tecnologia e dei suoi limiti.

Il 16 settembre a Novara si terrà un corso di formazione sull’IA, con interventi di esperti in vari settori. La consapevolezza sull’uso dell’IA è cruciale per garantire che questa tecnologia rappresenti un’opportunità per la giustizia sociale piuttosto che una minaccia per la democrazia.