Le stime sull’impatto economico dell’intelligenza artificiale non lasciano spazio ad alcun dubbio: l’AI sarà uno dei grandi motori dell’economia mondiale dei prossimi anni. Dai 15.700 miliardi di dollari stimati a livello globale da Pwc ai 2.700 miliardi di euro stimati in Europa da McKinsey, gli impatti dell’intelligenza artificiale sul Pil del pianeta convergono infatti ormai tutti su livelli monstre. Questa corsa risulta però fortemente differenziata da Paese a Paese, come dimostra il potenziale inespresso del nostro Paese.

Nelle stime internazionali fornite da McKinsey l’Italia figura con una stima di impatto del 13% sul Pil nazionale al 2030 (228 miliardi di euro), inferiore rispetto alla media europea del 19%. Questi e altri numeri, rileva il white paper “Promuovere lo sviluppo e l’adozione dell’Intelligenza Artificiale a supporto della ripresa” elaborato da tavolo tecnico sull’AI di Anitec-Assinform “Intelligenza Artificiale”, segnalano il ritardo dell’Italia, ma al tempo stesso dimostrano gli ampi margini di sviluppo dell’intelligenza artificiale nel nostro Paese.

Studi recenti dell’Istat e di Eurostat mostrano che l’intelligenza artificiale è utilizzata maggiormente dalle grandi imprese e che attualmente esiste un gap di adozione delle soluzioni AI tra le imprese italiane e la media europea: a livello europeo, infatti, il 42% delle imprese del campione utilizza almeno una tecnologia di IA, mentre in Italia lo farebbe siamo fermi al il 35%.

Sempre secondo i dati del campione Eurostat, i principali ostacoli per l’adozione dell’AI in azienda in Italia sono i costi elevati e la mancanza di finanziamenti pubblici adeguati. Nel panorama globale, l’Italia si colloca dunque indietro rispetto ai grandi competitor, ma anche nei confronti di alcuni Paesi europei di simili dimensioni, sia in termini di investimenti pubblici sia in termini di utilizzo nel settore privato.

Ciò nonostante, osserva il white paper di Anitec-Assinform, l’intelligenza artificiale resta uno degli strumenti abilitanti della trasformazione digitale del Paese e, insieme al cloud, alla cybersecurity, alla blockchain e all’Internet of Things, ha trainato il mercato digitale durante la pandemia. Non a caso, il white paper individua proprio nell’intelligenza artificiale un volano dell’efficienza e della qualità delle relazioni tra imprese, cittadini, consumatori e PA, nonché dei servizi e dei prodotti in un’ottica di migliore fruibilità.

Tra i punti caldi del documento elaborato dall’associazione rientrano anche le proposte indirizzate ai legislatori. Una visione di investimento permanente, le politiche di incentivi e una strategia per il trasferimento tecnologico tra Università e impresa sono le strade maestre individuate per consentire all’Italia di sfruttare al meglio le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale.

Non è da meno l’attenzione al tema del capitale umano: l’intelligenza artificiale, sottolinea il white paper, va intesa come leva che si affianca alle risorse umane e non come forza in contrapposizione all’elemento umano. Da qui l’accento posto sulla necessità di un piano di formazione rapido, efficace e continuo che, da un lato, prepari le future generazioni, e dall’altro, riqualifichi la forza lavoro attuale.

La partita dell’intelligenza artificiale resta comunque una partita europea, oltre che nazionale. Cina e Stati Uniti si stanno da tempo misurando nel campo delle nuove tecnologie digitali per conquistare l’egemonia economica, mentre l’Europa si è mossa con ritardo per cercare di costruire una via “europea” all’intelligenza artificiale. L’approccio seguito dall’Ue punta a dar vita a una federazione dell’intelligenza artificiale. Ed è esattamente in questo contesto, osservano i curatori del white paper, che l’Italia deve avere ambizioni da protagonista assoluta.