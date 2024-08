“Ai ferri corti” Sarebbe giunta al capolinea la storica amicizia tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin: emerso il presunto motivo

Starebbe circolando in queste ultime ore un’incredibile quanto clamorosa indiscrezione circa la probabile rottura di un’amicizia ventennale in casa Mediaset.

I rumors riguarderebbero due storiche conduttrici, amiche appunto di vecchia data: Silvia Toffanin ed Ilary Blasi. Nonostante un’amicizia di oltre vent’anni, qualcosa nel loro rapporto sarebbe cambiato, in peggio, in modo al quanto repentino.

Un’indiscrezione che sta velocemente prendendo piede e a cui ancora le dirette interessate non hanno fornito una chiara risposta in merito. Non è escluso, d’altronde, che un eventuale chiarimento, di conferma o di smentita, possa avvenire nei prossimi giorni, volto a far capire al pubblico le loro reali posizioni in questa vicenda.

Il timore che circola è che, appunto, la natura dei problemi insorti tra le due sia talmente grave da intaccare pesantemente il loro solido legame.

Amicizia in bilico fra Silvia Toffanin ed Ilary Blasi

L’amicizia tra i due volti noti delle reti Mediaset, Silvia Toffanin ed Ilary Blasi, risale ormai al lontano anno 2000, quando entrambe furono scelte nei ruoli di letterine nello storico programma Passaparola, condotto da Gerry Scotti.

Un rapporto dunque molto lungo e duraturo quello fra queste due giovani donne che si son sempre mostrate agli occhi di tutti complici ed unite.

A mettere in discussione tale sodalizio sarebbe stato il giornalista Alberto Dandolo. Egli ha infatti scritto sul settimanale Oggi, all’interno della sua rubrica I buoni, i belli e i cattivi quanto segue:

“Gira voce che il longevo rapporto d’amicizia con Silvia Toffanin si sia raffreddato e non poco“.

A determinare la presunta rottura del rapporto di amicizia tra le due conduttrici sarebbe stata una decisione presa del compagno della Toffanin, Pier Silvio Berlusconi. Ovvero, quella relativa al ridimensionamento del lavoro della Blasi, a cui sarebbe stato affidato soltanto il programma estivo “Battiti Live”. La conduttrice sarebbe dunque stata esclusa da altri programmi di punta delle reti Mediaset nella prossima stagione televisiva.

Non resta dunque che attendere eventuali sviluppi in merito alla vicenda che chiariscano al pubblico il reale stato di un’amicizia ormai ventennale.