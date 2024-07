“Ai ferri corti pure loro” Fine dell’amore tra l’amatissimo cantante e la giovane compagna

Il cantante e la fidanzata non navigano in buone acqua; secondo le riviste di gossip ci sarebbe aria di tempesta

Non sarà una bella estate per la coppia: tra il cantante e la fidanzata tirerebbe, infatti, aria di tempesta, secondo quanto riportato dalla stampa rosa. Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino sarebbero in crisi. I due sarebbero ormai ai ferri corti e non si sa se i motivi del litigio potranno essere superati o se per loro potrà presto arrivare la parola fine.

Questa nuova coppia, nata non troppo tempo fa, ha sempre voluto vivere il proprio amore lontano dai riflettori. Lui è uno dei cantanti più amati e conosciuti del nostro paese (è noto anche all’estero), mentre lei non fa parte del mondo dello spettacolo.

Lei è sempre stata molto riservata e sappiamo poco del loro rapporto. Sappiamo, ad esempio, che i due stanno insieme da quanto il cantante ha lasciato Marica Pellegrinelli, da cui ha avuto due figli, Raffaella Maria e Gabrio (dopo la nascita di Aurora nata dal rapporto con Michelle Hunziker).

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino stanno ormai insieme da qualche tempo: sono usciti allo scoperto per il compleanno di lei circa un anno e mezzo fa. I follower e le riviste di gossip sono rimasti sorprese dalle foto pubblicate e dalla dedica del cantante.

Ad aprile si era anche parlato di una presunta gravidanza della donna, ma si trattava di un’indiscrezione del tutto infondata. Adesso, però, quelle stesse riviste di gossip ipotizzano una crisi davvero profonda tra i due.

Davvero Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino starebbero già attraversando una crisi?

Secondo la rivista ‘Chi’ in edicola in questi giorni, cantante e compagna avrebbero provato a fare di tutto per recuperare il loro rapporto, ma sarebbe stato inutile. A quanto pare non si seguono nemmeno più sui social.

La rivista parla proprio di aria di tempesta: “Nonostante i tentativi di ricucire, tra i due (che ormai non si seguono più sui social) ci sarebbe una crisi profonda che dura da tempo”. Quali sarebbero le motivazioni di tale crisi non è dato sapere.