“Ai ferri corti con lei” Amicizia finita tra Ilary Blasi e la Vip

Pare che due personaggi televisivi molto noti al pubblico non avranno molto da spartire per il futuro, sia in termini di collaborazioni professionali che in termini di rapporti personali. Il motivo? Sta tutto nell’ultima settimana, quella appena trascorsa, e nelle apparizioni delle due protagoniste, in un modo o nell’altro, della televisione e del gossip italiano (almeno) degli ultimi mesi. Un’amicizia, quella tra Ilary Blasi e la conduttrice dell’Isola dei Famosi giunta al capolinea dunque?

Le prime tappe di Battiti Live, noto evento musicale promosso da alcuni anni da Mediaset, sono state registrate a Molfetta il 21, 22 e 23 giugno scorso, con trasmissione in diretta su Radio Norba TV e Radio Norba. Le registrazioni dell’evento, però, verranno trasmesse l’8 luglio in prima serata su Canale 5. La conduzione è affidata a Ilary Blasi, affiancata da Alvin, entrambi ex volti noti dell’Isola dei Famosi come conduttrice e inviato.

Il duo storico, però, è stato sostituito nell’ultima edizione del reality show di Mediaset da Vladimir Luxuria, conduttrice, ed Elenoire Casalegno, inviata dall’Honduras. Tuttavia, l’edizione con Luxuria al timone non ha riscosso molto successo, anzi, ha registrato gli ascolti più bassi di sempre. In molti hanno espresso il semplice desiderio di rivedere Ilary Blasi alla conduzione.

Vladimir Luxuria, che aveva precedentemente trionfato come concorrente e ricoperto vari ruoli, dall’inviata all’opinionista, ha affrontato un debutto difficile come conduttrice. La stagione 2024 dell’Isola dei Famosi, infatti, è apparsa senza troppi giri di parole davvero poco convincente dall’inizio, senza considerare un punto critico come quello della gestione dell’espulsione di Francesco Benigno. Il calo degli ascolti potrebbe aver “fatto piacere” a Ilary Blasi, a quanto afferma Alberto Dandolo.

Nella sua rubrica di gossip sul settimanale ‘Oggi’, Dandolo ha rivelato dettagli sulla presunta fine dell’amicizia tra le due. Pare proprio che Ilary Blasi avrebbe espresso privatamente una certa soddisfazione per il flop dell’Isola. Si legge nella rubrica di Dandolo: “Ilary Blasi sembra aver interrotto ogni tipo di rapporto con Vladimir Luxuria. Le due fino all’anno scorso erano molto amiche e si frequentavano regolarmente”. La rottura tra le due sembra evidente, dato che non appaiono più insieme sui social.