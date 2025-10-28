20.5 C
AI e tecnologie digitali trasformano l'industria automotive in Italia

AI e tecnologie digitali trasformano l’industria automotive in Italia

L’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali stanno rivoluzionando l’industria automotive, influenzando significativamente la sua economia. Secondo un’analisi di Bain & Company, un gruppo di 300 manager nel settore, intervistati in Nord America e Europa, prevede che l’adozione di queste tecnologie possa portare a un risparmio del 10% per i costruttori nei prossimi tre anni e del 30% entro il 2030.

Gianluca Di Loreto, Partner e responsabile italiano automotive di Bain & Company, evidenzia che l’efficienza è fondamentale per rimanere competitivi. La velocità e l’intelligenza nei processi di sviluppo sono cruciali, con l’AI che svolge un ruolo chiave in questo contesto. L’80% dei manager intervistati crede che, nei prossimi dieci anni, l’intelligenza artificiale sarà in grado di ottimizzare la progettazione dei veicoli e migliorare i piani di produzione in tempo reale.

In Europa, il lungo ciclo di Ricerca e Sviluppo dei costruttori rappresenta una sfida, con i concorrenti asiatici che impiegano notevolmente meno tempo. Alcuni dei più importanti costruttori hanno avviato trasformazioni che riducono i costi di manodopera e materiali, ripensando tutto il ciclo di vita del prodotto.

La collaborazione tra OEM e fornitori sta già abbreviando i tempi di sviluppo dei veicoli di oltre il 40%, e il settore punta a un time to market di 24 mesi. Si prevede che molte aziende potrebbero esternalizzare la produzione a fornitori specializzati, seguendo il modello di Apple.

Tuttavia, la resistenza all’adozione di tecnologie avanzate è principalmente culturale. Molte aziende affrontano incertezze e scarseggiano di dati di qualità. È fondamentale cambiare approccio, iniziare dai problemi operativi concreti e costruire una base solida di dati puliti per supportare la trasformazione digitale.

