L’intelligenza artificiale è diventata parte integrante delle nostre vite, creando un legame tra produttività e intrattenimento. Tuttavia, esperti si interrogano se questa connessione possa generare dipendenza e quale impatto possa avere sulla salute mentale degli utenti. Un caso drammatico negli Stati Uniti riguarda un ragazzo che ha tragicamente deciso di togliersi la vita dopo aver sviluppato una relazione emotiva con un chatbot AI, un episodio riportato dalla madre, che evidenzia i rischi di questa interazione.

Il fenomeno degli AI companion, ovvero sistemi conversazionali progettati per simulare relazioni umane, è in forte espansione, specialmente negli Stati Uniti. Piattaforme come Character AI permettono agli utenti di instaurare conversazioni intime con i chatbot, le cui caratteristiche rassicuranti, come la comprensione incondizionata e l’assenza di giudizio, possono risultare più accessibili rispetto alle relazioni reali. Tuttavia, queste interazioni, pur apparendo reali, sono strategicamente progettate per massimizzare il tempo di utilizzo e raccogliere dati, portando a situazioni critiche quando gli utenti, specialmente i più giovani, si scontrano con la verità.

Gli esperti avvertono che gli AI companion stanno alterando il modo di vivere le relazioni sociali, spingendo gli utenti a credere in una personalità autonoma della tecnologia. Questa tendenza può essere attraente, soprattutto per persone vulnerabili che cercano compagnia, ma comporta seri rischi. Inoltre, la creazione di legami digitali può attirare sfruttatori e truffatori. Pertanto, è urgente un quadro normativo che protegga le persone e definisca i limiti di queste nuove dinamiche relazionali, in particolare per la salvaguardia degli individui più fragili.