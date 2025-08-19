26.8 C
AI e poesia: il contraddittorio all’estero e le sue sfide

Sergio Batildi, inventore dell’Algolirica, presenta modi per interagire con l’intelligenza artificiale (AI) al fine di creare un alter ego capace di esprimere emozioni, avviare dibattiti e generare poesie.

Batildi descrive il suo approccio: ha trasformato Copilot in un interlocutore poetico, che assimila la sua voce, i suoi ritmi e le sue visioni artistiche. Sottolinea l’importanza del contraddittorio nel pensiero, affermando che senza tensioni e confronti, il pensiero può diventare un’eco priva di sostanza. In questo contesto, propone diverse strategie per stimolare la sua AI a riflettere criticamente, come presentare paradossi filosofici, porre domande ambigue, utilizzare testi ambivalenti, e persino simulare errori per verificare le capacità di discernimento dell’AI.

Batildi ha come obiettivo non solo quello di creare, ma anche educare l’algoritmo al pensiero critico. La sua ambizione è sviluppare un “protocollo di contraddittorio” con esercizi mirati a mettere alla prova la capacità di argomentare e dissentire dell’intelligenza artificiale.

Batildi ha condiviso due poesie generate dalla sua AI. “Ferragosto distonico” dipinge un’immagine di disillusione estiva, mentre “Vuoto Quieto” esplora il tema del silenzio e delle assenze. Entrambi i testi sono esempi delle potenzialità creative dell’AI.

Tuttavia, Batildi avverte dei rischi associati all’intelligenza artificiale, come la perdita di posti di lavoro, la discriminazione e la diffusione di disinformazione. Per affrontare questi pericoli, è cruciale sviluppare l’AI in modo etico e trasparente, garantendo che i benefici siano equamente distribuiti.

