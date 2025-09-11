AI e didattica: la rivoluzione dell’apprendimento in Italia

L’Università di Roma La Sapienza ha avviato un innovativo studio, chiamato AI-LEARN@Sapienza, per analizzare come l’intelligenza artificiale (AI) influisca sull’apprendimento degli studenti di medicina. Questa ricerca si svolge come un trial clinico randomizzato e coinvolge 50 studenti, suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo sarà supportato da un professore-avatar basato sull’AI, che offre interazioni naturali e feedback personalizzati. Il secondo gruppo seguirà un approccio didattico tradizionale. I partecipanti affronteranno un caso clinico complesso, simulato da un paziente-avatar.

I risultati saranno valutati attraverso criteri scientifici, come il miglioramento delle competenze cliniche, la rapidità nella gestione dei casi, la capacità decisionale, la frequenza di errori diagnostici e la soddisfazione degli studenti. Questo progetto rappresenta un’iniziativa pionieristica in Italia per quanto riguarda l’utilizzo dell’AI nell’ambito della formazione universitaria, e sarà presentato in una conferenza stampa al Policlinico Umberto I.

Il progetto è sostenuto dalla rettrice Antonella Polimeni e dalla prorettrice alla Didattica, Ersilia Barbato, e coordinato dalla Facoltà di Medicina e Odontoiatria, sotto la responsabilità di Andrea Botticelli, in collaborazione con Paolo Marchetti, presidente della Fondazione per la Medicina Personalizzata.

Marchetti ha affermato che l’obiettivo è portare il rigore della ricerca sperimentale dentro le aule universitarie per capire se l’AI possa realmente migliorare l’apprendimento. Botticelli ha aggiunto che l’intento non è sostituire il docente, ma arricchirne il ruolo con strumenti innovativi. AI-Learn si concluderà nella primavera del 2026 e mira a diventare un modello replicabile per altri corsi di laurea in medicina, promuovendo anche collaborazioni europee.