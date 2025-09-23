23.6 C
AI e Dating: novità su Facebook in USA e Canada

Meta ha annunciato un nuovo assistente basato sull’intelligenza artificiale per Facebook Dating, con l’obiettivo di facilitare la ricerca di potenziali match tra gli utenti. Questa funzionalità, al momento disponibile solo in alcuni Paesi come Stati Uniti e Canada, offrirà suggerimenti personalizzati e consigli per ottimizzare i profili.

In aggiunta, verrà lanciata la funzione chiamata Meet Cute, un algoritmo che suggerisce automaticamente profili compatibili. Gli utenti potranno decidere se seguire l’approccio tradizionale, esaminando manualmente i profili, o avvalersi dell’assistenza dell’IA per trovare l’anima gemella.

L’assistente AI permetterà agli utenti di cercare potenziali match in base a criteri specifici, come la posizione geografica, l’occupazione e gli hobby. Non solo aiuterà a trovare candidati più affini, ma fornirà anche suggerimenti su come migliorare la qualità del profilo.

Meet Cute, invece, funziona come un algoritmo per suggerire match a sorpresa, consentendo di scoprire probabilità che altrimenti potrebbero passare inosservate. Questa funzionalità è opzionale; gli utenti che preferiscono una ricerca tradizionale potranno continuare a farlo senza utilizzare l’algoritmo.

Questi sviluppi rappresentano un passo significativo nell’evoluzione delle app di dating, e altre piattaforme, come Tinder, stanno seguendo questa tendenza introducendo anche loro strumenti basati sull’intelligenza artificiale per ottimizzare l’esperienza di incontri.

