18.3 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Tecnologia

AI e Cybersecurity: Strategie Globali per la Diversità Culturale

Da stranotizie
AI e Cybersecurity: Strategie Globali per la Diversità Culturale

Eva Chen, CEO di Trend Micro, sottolinea l’importanza della tecnologia software e dell’Intelligenza Artificiale (AI), che non sono solo strumenti tecnici, ma influenzano profondamente il modo in cui le persone pensano e lavorano. Chen afferma che la generative AI non è solo un modello linguistico, ma un mezzo capace di impattare culture e pensieri. Per comprendere appieno l’AI, è necessario considerarla nel contesto delle dinamiche geopolitiche e della sicurezza informatica, in quanto i modelli di AI noti come Large Language Models (LLM) possono influenzare notevolmente questi aspetti.

In questo contesto, Chen evidenzia il ruolo cruciale del software, il quale strutturalmente è cambiato con l’emergere delle AI generative. Queste ultime necessitano di dati per essere addestrate e trasformano la concezione tradizionale dei dati stessi, ora visti come fondamentali per l’architettura abilitante piuttosto che come semplice merce di scambio. La generazione linguistica degli LLM, infatti, gioca un ruolo centrale nella formazione del pensiero umano.

Chen descrive Trend Micro come una compagnia di software prima che di cybersecurity, sottolineando l’importanza del rispetto per la diversità culturale nei propri sviluppi tecnologici. Questa attenzione implica che le strategie di utilizzo dell’AI devono essere adattive e flessibili per ogni paese, in modo da salvaguardare il patrimonio culturale locale.

Alcuni paesi stanno iniziando solo ora a comprendere come l’AI generativa e le tecnologie di cybersecurity possano influenzare il loro sviluppo. Chen sottolinea la necessità di interventi specifici per gestire i rischi e migliorarne la protezione, affrontando i problemi con un approccio ingegneristico che risponda alle esigenze del contesto locale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

👉 Dai un’occhiata alle offerte Amazon di oggi!

Articolo precedente
Cremona celebra la musica alla Festa del Torrone 2025
Articolo successivo
Bayern Monaco trionfa su Bayer Leverkusen in Germania
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.