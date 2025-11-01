AI e Cybersecurity: Strategie Globali per la Diversità Culturale

Eva Chen, CEO di Trend Micro, sottolinea l’importanza della tecnologia software e dell’Intelligenza Artificiale (AI), che non sono solo strumenti tecnici, ma influenzano profondamente il modo in cui le persone pensano e lavorano. Chen afferma che la generative AI non è solo un modello linguistico, ma un mezzo capace di impattare culture e pensieri. Per comprendere appieno l’AI, è necessario considerarla nel contesto delle dinamiche geopolitiche e della sicurezza informatica, in quanto i modelli di AI noti come Large Language Models (LLM) possono influenzare notevolmente questi aspetti.

In questo contesto, Chen evidenzia il ruolo cruciale del software, il quale strutturalmente è cambiato con l’emergere delle AI generative. Queste ultime necessitano di dati per essere addestrate e trasformano la concezione tradizionale dei dati stessi, ora visti come fondamentali per l’architettura abilitante piuttosto che come semplice merce di scambio. La generazione linguistica degli LLM, infatti, gioca un ruolo centrale nella formazione del pensiero umano.

Chen descrive Trend Micro come una compagnia di software prima che di cybersecurity, sottolineando l’importanza del rispetto per la diversità culturale nei propri sviluppi tecnologici. Questa attenzione implica che le strategie di utilizzo dell’AI devono essere adattive e flessibili per ogni paese, in modo da salvaguardare il patrimonio culturale locale.

Alcuni paesi stanno iniziando solo ora a comprendere come l’AI generativa e le tecnologie di cybersecurity possano influenzare il loro sviluppo. Chen sottolinea la necessità di interventi specifici per gestire i rischi e migliorarne la protezione, affrontando i problemi con un approccio ingegneristico che risponda alle esigenze del contesto locale.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo