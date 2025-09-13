L’intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il panorama del crimine informatico, rendendo accessibili a chiunque attacchi sofisticati che prima richiedevano competenze tecniche elevate. Un report di Anthropic evidenzia come i cyberattacchi assistiti dall’AI stiano crescendo, con l’Italia che ha registrato un aumento del 70% delle truffe online e danni per 181 milioni di euro.

Le analisi mostrano che criminali privi di competenze tecniche utilizzano l’AI per realizzare operazioni complesse che, in passato, necessitavano di team altamente specializzati. Tra i casi più significativi, l’operazione “Vibe Hacking” ha visto un individuo, assistito dall’AI Claude, compromettere 17 organizzazioni in un mese con richieste di riscatto tra 75.000 e 500.000 dollari. L’AI ha gestito autonomamente attacchi, sviluppato malware e calcolato le capacità finanziarie delle vittime.

Anche operatori nordcoreani sfruttano l’AI per superare sanzioni internazionali, permettendo a lavoratori IT senza esperienza di sostenere colloqui per aziende Fortune 500, generando enormi profitti per il regime. In Italia, episodi come i deepfake dell’amministratore delegato di ENI e la clonazione della voce del ministro Crosetto hanno causato frodi significative.

Negli Stati Uniti, l’FBI ha registrato perdite di 1,3 miliardi di dollari nel 2024 solo per truffe sentimentali, mentre la multinazionale Arup ha subito un furto di 25 milioni di dollari in una truffa con dirigenti deepfake.

In risposta, l’Europa, con l’AI Act, ha introdotto misure di cybersecurity rigorose. In Italia, un DDL sull’intelligenza artificiale prevede pene per l’uso di deepfake. Gli esperti sottolineano l’importanza dell’educazione digitale e di protocolli di verifica per affrontare questa sfida. La tecnologia può offrire anche soluzioni, con sistemi di AI in grado di rilevare minacce in tempi rapidi e identificare comportamenti sospetti.