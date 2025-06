AI e Consumer Experience: il Futuro degli Acquisti in Italia

Nel 2025, l’Intelligenza Artificiale (AI) si afferma in Italia, trasformando l’interazione con i brand. Il report “Customer Experience Unlocked 2025” di indigo.ai e Dynata rivela che il 53% degli italiani utilizza regolarmente l’AI, evidenziando i suoi benefici quotidiani. Gli assistenti virtuali diventano centrali nel processo di acquisto, con un terzo degli italiani (33%) che li consulta prima di comprare e il 49% che li usa nel post-vendita. Il 70% delle aziende prevede di implementare assistenti virtuali entro fine anno, riconoscendo il loro valore strategico.

Tuttavia, la coerenza tra i canali rimane una sfida: l’82% degli italiani potrebbe abbandonare un acquisto per incoerenza e il 53% delle aziende fatica a mantenere un approccio omnicanale. I consumatori utilizzano vari canali per interagire, con il 60% tramite chat e il 91% via email. Le richieste principali nel servizio clienti includono cortesia, rapidità, semplicità di contatto e precisione, con il 50% disposto a lasciare recensioni negative in assenza di questi elementi.

Le recensioni online sono cruciali per la percezione del brand; il 34% delle aziende le considera fondamentali nel posizionamento competitivo. L’AI conversazionale può contribuire a generare feedback positivi, ma non basta da sola per cambiare completamente l’opinione degli utenti.

Il futuro della Customer Experience punta a un’integrazione tra AI e interazione umana, con le aziende che comprendono l’importanza di empatia e personalizzazione per creare esperienze coinvolgenti e favorire la soddisfazione dei clienti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: diarioinnovazione.it