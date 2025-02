AI e conflitto: il futuro della guerra

Di recente, Google ha aggiornato le proprie linee guida etiche, consentendo l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare, cambiando radicalmente una politica che, fino a qualche anno fa, escludeva categoricamente l’applicazione di tali tecnologie allo sviluppo di armi. Questo cambiamento, sebbene in contrasto con i valori precedenti dell’azienda, potrebbe rappresentare un’opportunità di investimento per il futuro, specialmente con l’arrivo di armi sempre più avanzate sul mercato.

Secondo un rapporto di Bloomberg, Google ha rimosso la clausola della sua policy aziendale riguardante le applicazioni di intelligenza artificiale da non approfondire, indicando quindi un’apertura a collaborazioni con l’industria bellica. In un’intervista, James Manyika, vicepresidente senior, e Demis Hassabis, CEO di Google DeepMind, hanno giustificato questa decisione, enfatizzando il ruolo delle democrazie nello sviluppo dell’intelligenza artificiale e la necessità di collaborare per garantire che tali tecnologie siano utilizzate per la sicurezza nazionale e il benessere globale. Nonostante ciò, il colosso tecnologico non ha fornito ulteriori dettagli sulle sue intenzioni.

Le reazioni alla decisione di Google sono state miste. Alcuni esperti temono che questa modifica possa annullare anni di lavoro etico e consentire a Google di sviluppare tecnologie potenzialmente letali. Altri ritengono che rappresenti una risposta a una tendenza più ampia nel settore tecnologico, che, a seguito dell’elezione di Donald Trump, si sta allineando alle nuove politiche industriali degli Stati Uniti, aumentando il coinvolgimento delle grandi aziende tecnologiche nella sicurezza nazionale. Questo potrebbe rafforzare la posizione degli Stati Uniti nella corsa all’intelligenza artificiale, comportando però interrogativi etici e responsabilità per queste aziende.