AI e Compiti Autentici: Trasformare la Didattica Innovativa

La didattica sta vivendo una trasformazione grazie ai compiti autentici, un approccio che pone gli studenti di fronte a situazioni pratiche e significative, favorendo l’uso di competenze concrete anziché semplici nozioni. Durante la Conferenza Internazionale AIED 2025 a Palermo, si è discusso di come l’Intelligenza Artificiale (IA) possa supportare questo metodo, ampliando le opportunità didattiche senza sostituire il ruolo degli insegnanti.

In particolare, sono stati presentati vari progetti internazionali che utilizzano l’IA per creare esperienze didattiche più coinvolgenti. Ad esempio, il progetto olandese “Dynamic Tasks” ha utilizzato l’IA per generare scenari in evoluzione, come la pianificazione di un’evacuazione in una zona alluvionata, rendendo il compito più interattivo e dinamico. In Canada, il programma “AI-RoleSim” ha trasformato i compiti in simulazioni di negoziazione, dove gli studenti dovevano interagire con personaggi virtuali interpretati dall’IA.

Un’altra applicazione coinvolgente è stata sviluppata in Finlandia con “Creative Boost”, dove l’IA assume un ruolo di assistente nel processo creativo, fornendo idee senza sostituirsi agli studenti. In Spagna, il progetto “QuickFeed AI” ha offerto feedback immediato agli studenti, migliorando la qualità delle loro relazioni scritte prima della valutazione finale da parte degli insegnanti.

Infine, il progetto inglese “Data Hunters” ha utilizzato l’IA per fornire dati e risorse, supportando i ragazzi nell’elaborazione di piani pratici come la riduzione dei rifiuti. Queste esperienze dimostrano il potenziale dell’IA nel potenziare l’apprendimento autentico, mantenendo il focus sull’interazione e sulla formazione delle competenze critiche degli studenti.