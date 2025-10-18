AI e clima: la promessa di un futuro sostenibile in Italia

Alcuni dei migliori esperti stanno combinando la scienza del clima con l’intelligenza artificiale per affrontare le conseguenze della crisi climatica, come il disboscamento illegale e le inondazioni. Priya Donti è tra i protagonisti di questa iniziativa.

L’intelligenza artificiale (IA) è sia una minaccia che una promessa nella lotta contro il cambiamento climatico. Mentre da un lato l’IA richiede una grande quantità di energia, per esempio nei data center e nell’elaborazione di immagini, dall’altro può anche contribuire a ridurre il nostro impatto ambientale rendendo più efficienti i consumi energetici.

Per sfruttare questa potenzialità, è fondamentale unire le menti brillanti dell’IA e del movimento per il clima. Ciò sta avvenendo grazie a iniziative come Climate Change AI (CCAI), co-fondata da Priya Donti. La passione di Donti per il clima è emersa durante il liceo, quando un insegnante di biologia l’ha ispirata. Al’università, ha scoperto il computer science, rendendosi conto che c’era un vuoto nell’applicazione di questa disciplina ai problemi climatici.

La sua esperienza culmina in CCAI, che catalizza progetti significativi all’incrocio tra cambiamento climatico e machine learning. Con un team di volontari, CCAI organizza workshop, pubblica articoli e coordina seminari su vari aspetti dell’IA applicata all’ambiente. Un esempio di questo approccio è il lavoro su gap di dati, come quelli relativi all’inventario delle emissioni nei trasporti.

Grazie al supporto di finanziatori e organizzazioni non governative, CCAI ha assegnato fondi per progetti che affrontano problemi pratici, come il disboscamento illegale e il miglioramento della resilienza degli agricoltori alle inondazioni. Attraverso queste iniziative, l’IA ha il potenziale di apportare cambiamenti positivi nella gestione dei sistemi energetici e nel contrastare la crisi climatica.