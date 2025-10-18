AI Demo Day a Milano: Scopri il Futuro dell’Intelligenza Artificiale

Arriva l’AI Demo Day: Nextwork360 porta a Milano un evento dedicato a chi desidera trasformare l’intelligenza artificiale da promessa in realtà operativa. L’appuntamento avrà luogo al GSOM – Politecnico di Milano, Campus Navigli.

L’AI Demo Day è rivolto a manager di Marketing, Vendite e Customer Support. Durante l’evento, i partecipanti potranno sperimentare direttamente, tramite dimostrazioni reali, le funzionalità e i benefici dell’Intelligenza Artificiale applicata alle loro aree di lavoro.

L’evento nasce per rispondere alle necessità delle imprese che, dopo mesi di test, vogliono comprendere come integrare efficacemente l’AI nei flussi lavorativi, con quali piattaforme e modalità di governance, e come misurare il ritorno sugli investimenti. L’AI Demo Day si concentra su dimostrazioni pratiche e discussioni con esperti che hanno già implementato l’AI.

Durante la mattinata, i partecipanti vedranno casi d’uso specifici. In ambito customer service, l’AI sarà presentata nel suo ruolo di gestione delle richieste ricorrenti, classificazione delle conversazioni e fornitura di risposte contestuali. Nel marketing, l’attenzione sarà sull’ottimizzazione delle campagne e sulla generazione assistita di contenuti coerenti con il brand. Per le vendite, si esploreranno metodi di prioritizzazione delle opportunità e previsione dei comportamenti dei clienti.

Il format dell’evento unisce presentazioni introduttive, interventi specializzati e casi studio, culminando in una sessione di domande e risposte per affrontare temi pratici.

Il programma offre anche l’opportunità per aziende di presentare soluzioni AI a un pubblico qualificato, con accesso a visibilità e networking. Per partecipare, è possibile registrarsi online: la partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e soggetti a conferma.