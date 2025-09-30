AI a Hollywood: polemica per l’attrice virtuale Tilly Norwood

La recente creazione di Tilly Norwood, la prima attrice generata da intelligenza artificiale dallo studio AI Xicoia, ha suscitato un’ondata di critiche tra le stelle di Hollywood. Presentata al festival cinematografico di Zurigo, Norwood è stata etichettata come una possibile erede di Scarlett Johansson, attirando l’attenzione di agenti talentuosi.

Tuttavia, le reazioni tra attori e attrici con carriera consolidata sono state di forte disappunto. Emily Blunt, durante un’intervista, ha descritto la situazione come “terrificante”, esprimendo preoccupazione per il potenziale impatto sui legami umani. Ha esortato le agenzie a non promuovere queste creazioni artificiali, sottolineando che già esistono attrici di talento, come Johansson.

Anche Mara Wilson, nota per il suo ruolo in “Matilde”, ha messo in discussione la scelta di utilizzare volti di giovani donne reali per creare Norwood, chiedendosi perché non assumere attrici viventi. Altre star, come Melissa Barrera e Toni Collette, hanno espresso la loro opposizione al progetto.

In risposta alle critiche, Eline Van Der Velden, l’ideatrice di Norwood, ha chiarito che la sua creazione non è un sostituto degli esseri umani, ma un’opera d’arte in grado di stimolare il dibattito. Ha confrontato l’IA a strumenti artistici come l’animazione e la CGI, sottolineando che questi non diminuiscono il valore della recitazione dal vivo.

Attualmente, Tilly Norwood ha all’attivo uno sketch comico generato dall’intelligenza artificiale, intitolato “AI Commissioner”. Norwood ha espresso emozioni reali e entusiasmo per il futuro della sua carriera, nonostante la sua natura artificiale.