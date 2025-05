Ahlam El Brinis entra nel cast de L’Isola dei Famosi!

Ahlam El Brinis sarà nel cast dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, sostituendo Ibiza Altea, che non è potuta partire per motivi contrattuali legati a un altro reality, Too Hot To Handle. Il suo ingresso è previsto per la prossima puntata, tre settimane dopo la mancata partecipazione di Altea.

Nata a Padova da genitori marocchini, Ahlam El Brinis ha partecipato a Miss Italia nel 2015 come Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia ed è stata ballerina in Colorado. Ha guadagnato visibilità anche per la sua storia con Simone Rugiati. Ahlam ha commentato le critiche ricevute per il suo modo di vestirsi e ballare, sia da italiani che da persone di religione musulmana.

In aggiunta a El Brinis, si prevede l’arrivo dell’illusionista Jey Lillo e dei gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori, che sostituiranno Leonardo Brum e Angelo Famao.

Le prime tre puntate de L’Isola dei Famosi hanno registrato ascolti variabili: la premiere ha ottenuto 2.039.000 telespettatori con uno share del 18,9%. La seconda puntata ha visto un lieve aumento di spettatori, ma un calo dello share al 17,5%. Infine, il terzo appuntamento ha subito una significativa riduzione, con 1.891.000 telespettatori e uno share del 15,7%. I dati auditel più recenti dovranno chiarire l’andamento del reality.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it