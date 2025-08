Agroalimentare italiano: crescita e fiducia nel 2025

In un contesto internazionale caratterizzato da sfide economiche e geopolitiche, il settore agroalimentare italiano emerge con segnali di solidità e ripresa. Il report AgriMercati di Ismea, relativo al primo trimestre del 2025, evidenzia trend positivi che meritano attenzione, dati i valori strategici del comparto nell’economia nazionale.

La spesa delle famiglie italiane per prodotti alimentari ha registrato un incremento del 3,8% nei primi tre mesi dell’anno. Questo aumento attesta una continua preferenza per alimenti di qualità e provenienza certificata, nonostante le pressioni inflazionistiche che incidono sul potere d’acquisto. Crescono in valore e volume settori vitali come carne, pesce, latticini, frutta e verdura, legando la domanda all’alta qualità e alla tracciabilità.

Il valore aggiunto dell’agricoltura ha mostrato un aumento dell’1,4%, mentre i prezzi agricoli alla produzione sono aumentati del 2,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Anche la produzione industriale alimentare ha visto una crescita dell’1,6%, indicando un’armonia positiva lungo l’intera filiera agroalimentare.

Le esportazioni del settore hanno superato i 18 miliardi di euro, con un aumento del 6% rispetto all’anno precedente. Questo risultato evidente rafforza l’appeal del Made in Italy all’estero, segnatamente nei comparti di eccellenza come vino, formaggi e caffè. La strategia di valorizzare le denominazioni d’origine e di investire in promozione ha dato i suoi frutti anche in mercati emergenti come Corea del Sud e Cina.

Nonostante le sfide strutturali, l’agroalimentare si rivela un pilastro dell’economia, richiedendo tuttavia un costante supporto politico per garantire la sua crescita sostenibile.