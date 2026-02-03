Agrivoltaico, dibattito su terreni agricoli in Italia

La transizione energetica è una sfida che il settore agricolo non ha mai rifiutato. Tuttavia, non può realizzarsi penalizzando i terreni destinati all’agricoltura e mettendo a rischio il futuro produttivo. Così il presidente di Cia Reggio, Lorenzo Catellani, commenta il progetto di un grande impianto agrivoltaico nell’area della Giarola, nel Comune di Reggio.

Catellani sottolinea che l’iniziativa interesserebbe oltre 13 ettari di campagna in una zona fertile e storicamente agricola, un patrimonio produttivo e identitario per il territorio. È errato, secondo lui, considerare tali opere automaticamente di pubblica utilità senza una pianificazione che riconosca il valore strategico del suolo agricolo.

Il presidente richiama inoltre la recente normativa governativa in materia di aree idonee per l’agrivoltaico. Il governo deve garantire un quadro chiaro, capace di distinguere quando un impianto è realmente compatibile con la produzione agricola. Occorre separare il vero agrivoltaico da interventi che invece sottraggono suolo agricolo senza assicurare la continuità dell’attività. Al contempo, i Comuni devono poter valutare i singoli progetti.

Cia Reggio segnala un ulteriore elemento critico: le società energetiche propongono settimanalmente agli agricoltori l’acquisto di terreni a prezzi anche tripli rispetto al loro valore agricolo. Per questo si chiede che la normativa nazionale sia accompagnata da regole territoriali più stringenti, in grado di tutelare le aree a vocazione agricola e le eccellenze produttive.