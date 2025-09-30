21 C
Agriturismo in Italia: l'esperienza di una vacanza sostenibile

Agriturismo in Italia: l’esperienza di una vacanza sostenibile

Negli ultimi anni, la popolarità degli agriturismi in Italia è notevolmente aumentata, con un incremento del 70% degli arrivi. Questo tipo di vacanza in campagna rappresenta un modello di sostenibilità e promuove la cultura locale, contrastando il problema dell’overtourism. Secondo un’analisi di Coldiretti/Campagna Amica, nel 2025 si prevedono 5,1 milioni di arrivi in oltre 26.000 strutture agrituristiche, raddoppiando nel caso degli stranieri.

Il successo degli agriturismi è legato alla loro crescente professionalizzazione e alla diversificazione dell’offerta, includendo esperienze enogastronomiche come i cuochi contadini e nuove forme di turismo esperienziale, come birraturismo, oleoturismo e turismo dei formaggi. Oltre il 39% degli italiani ha partecipato a eventi come degustazioni e corsi di cucina, mentre cresce l’interesse per i cammini rurali e per percorsi sostenibili a piedi, in bici o a cavallo.

Attualmente, le aziende agrituristiche attive sono 26.129, con un incremento del 41% rispetto al passato. Di queste, 21.163 offrono alloggio, per un totale di 303.000 posti letto, e 13.023 offrono ristorazione, con oltre 535.000 coperti. Sono disponibili anche 6.530 degustazioni e 12.973 attività ricreative e culturali. Il 31% degli agriturismi si trova in montagna, il 53% in collina, con almeno una struttura presente nel 64% dei comuni italiani. Circa 1.000 operano in aree non turistiche, e il 50% si trova in piccoli comuni, contribuendo a sostenere le economie locali.

L’agriturismo è ora considerato il volto autentico di un turismo che unisce innovazione, tradizione e rispetto per il territorio, favorendo la scoperta di luoghi meno conosciuti.

