Agriturismo in Italia: crescita del turismo sostenibile

Negli ultimi anni, l’agriturismo in Italia ha vissuto una notevole crescita, diventando un simbolo di turismo sostenibile. Secondo un’analisi di Coldiretti e Campagna Amica, durante la Giornata Mondiale del Turismo, gli arrivi nelle strutture agrituristiche sono aumentati del 70%. Questo tipo di turismo permette ai visitatori di riscoprire culture locali e bellezze spesso trascurate, contribuendo a contrastare il fenomeno dell’overtourism.

Per il futuro, si prevede che si raggiungano 5,1 milioni di arrivi nelle oltre 26.000 aziende agrituristiche. Negli ultimi dieci anni, gli arrivi di turisti stranieri sono raddoppiati, grazie anche alla maggiore professionalizzazione delle aziende agricole, che offrono servizi di alta qualità.

Oltre all’enoturismo, gli agriturismi propongono esperienze come birraturismo, oleoturismo e turismo dei formaggi, unendo gastronomia e attività culturali. Un’indagine di Coldiretti/Ixè evidenzia che il 39% degli italiani ha partecipato a degustazioni e visite in cantine, frantoi e birrifici. Inoltre, cresce l’interesse per i cammini rurali, che offrono un turismo lento e immerso nella natura.

L’agriturismo rappresenta anche un’importante risorsa per il territorio, contribuendo a valorizzare le risorse naturali e culturali. Questo modello di turismo non si concentra solo nelle località più famose, ma incoraggia la scoperta di luoghi meno noti, generando opportunità economiche per le comunità locali.

Attualmente, in Italia sono attive oltre 26.000 aziende agrituristiche, con un aumento significativo rispetto al passato. Circa il 31% delle strutture si trova in montagna, il 53% in collina e un agriturismo è presente nel 64% dei comuni, andando così a sostenere le economie locali e a frenare lo spopolamento.