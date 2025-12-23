Agriturismi in Italia

L’agriturismo è una scelta molto popolare per le prossime festività, con oltre due milioni di persone, tra italiani e stranieri, che hanno deciso di trascorrere le festività in una delle ventimila strutture attive sul territorio nazionale. Questo tipo di turismo rappresenta un’eccellenza del Made in Italy sempre più riconosciuta anche all’estero.

La scelta della campagna non è dettata solo dalla cucina genuina, ma soprattutto dal turismo esperienziale, che offre proposte uniche e distintive, difficilmente replicabili in altri contesti turistici. Secondo Stefania Grandinetti, presidente di Terranostra Piemonte, trascorrere le festività in agriturismo significa vivere le tradizioni autentiche e le usanze tipiche delle aree rurali, dei borghi e dei piccoli comuni.

Molti desiderano acquistare prodotti dalle aziende agricole o assaggiare quelli della tradizione nei ristoranti degli agriturismi, celebrando il recente riconoscimento della cucina come patrimonio immateriale dell’umanità. L’agriturismo si conferma quindi fulcro della vita nelle aree interne e rurali, dove il turismo integra e rafforza le attività agricole e artigianali locali, creando occupazione, valorizzando le eccellenze locali e custodendo la biodiversità, come sottolineano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.