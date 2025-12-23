11.3 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Viaggi

Agriturismi in Italia

Da stranotizie
Agriturismi in Italia

L’agriturismo è una scelta molto popolare per le prossime festività, con oltre due milioni di persone, tra italiani e stranieri, che hanno deciso di trascorrere le festività in una delle ventimila strutture attive sul territorio nazionale. Questo tipo di turismo rappresenta un’eccellenza del Made in Italy sempre più riconosciuta anche all’estero.

La scelta della campagna non è dettata solo dalla cucina genuina, ma soprattutto dal turismo esperienziale, che offre proposte uniche e distintive, difficilmente replicabili in altri contesti turistici. Secondo Stefania Grandinetti, presidente di Terranostra Piemonte, trascorrere le festività in agriturismo significa vivere le tradizioni autentiche e le usanze tipiche delle aree rurali, dei borghi e dei piccoli comuni.

Molti desiderano acquistare prodotti dalle aziende agricole o assaggiare quelli della tradizione nei ristoranti degli agriturismi, celebrando il recente riconoscimento della cucina come patrimonio immateriale dell’umanità. L’agriturismo si conferma quindi fulcro della vita nelle aree interne e rurali, dove il turismo integra e rafforza le attività agricole e artigianali locali, creando occupazione, valorizzando le eccellenze locali e custodendo la biodiversità, come sottolineano Cristina Brizzolari, presidente di Coldiretti Piemonte, e Bruno Rivarossa, delegato confederale.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Vini del Piceno per Natale
Articolo successivo
Botti di Capodanno: rischio per animali in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Vacanze in Riviera

Tecnologia sicurezza in Italia

Cani salvati in Abruzzo

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.