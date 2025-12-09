Agrigento: la Valle dei Templi rivive con Case Montana

Il FAI ha aperto al pubblico Case Montana, un edificio rurale storico che domina la valle della Kolymbethra, dopo un lungo e impegnativo cantiere di restauro e valorizzazione. Questo edificio, che risale al Settecento, si trova sul ciglio del versante opposto al Tempio dei Dioscuri e fa parte del Giardino della Kolymbethra, un Bene affidato al FAI dal Parco Regionale della Valle dei Templi.

Case Montana è una tradizionale casa di contadini della campagna agrigentina, semplice e povera, ma preziosa testimonianza della civiltà rurale che ha curato per secoli questo paesaggio unico al mondo. La Valle dei Templi di Agrigento è un Parco Archeologico regionale di grande importanza, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e recentemente anche come “paesaggio rurale di interesse storico” dal Ministero dell’Agricoltura.

Il FAI ha acquistato Case Montana per valorizzare il paesaggio storico di cui fa parte, insieme al Giardino nella valle, dove per secoli hanno vissuto i contadini che coltivavano l’agrumeto produttivo. Le Case Montana si aggiungono al percorso di visita attuale, offrendo un nuovo contenuto culturale, tra cui la visita degli edifici storici restaurati e un video racconto immersivo sulla storia di questo paesaggio.

I lavori di recupero del FAI hanno anche dato vita a un cantiere di ricerca, con due campagne annuali di scavi archeologici che hanno rivelato importanti dati sulla storia millenaria di questo paesaggio. Gli scavi hanno messo in luce un troncone del grande muro di diga che chiudeva la “piscina” testimoniata dalle fonti antiche e tracce di un’area sacra.

Il FAI gestisce il Giardino della Kolymbethra dal 1999, recuperandolo dall’abbandono e dal degrado con consistenti interventi e investimenti per il ripristino e la conservazione del paesaggio rurale storico e della biodiversità naturale. Con l’acquisizione di Case Montana, il FAI ha ampliato la visita al Bene, offrendo una proposta di visita sempre più ampia e arricchita.