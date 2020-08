“Aiutatemi, non ho soldi per mangiare”: l’appello di un anziano agrigentino ha colpito i pèoliziotti di una volante, che hanno fatto la spesa per lui e gli hanno tenuto compagnia per un po’. La storia, raccontata sul profilo social della polizia di Agrigento, ha fatto il giro dei social network.

Solo e con scarsissime risorse economiche, l’anziano aveva chiamato il pronto intervento chiedendo aiuto perché – ha detto – da giorni non mangiava. La sala operativa della questura di Agrigento lo ha tranquillizzato e ha inviato una pattuglia delle volanti per verificare la situazione. Prima di raggiungere l’abitazione dell’anziano, però, la pattuglia ha fatto una piccola deviazione: in un supermercato gli agenti hanno comprato beni di prima necessità, parte dei quali offerti dal proprietario del supermercato che, incuriosito dagli acquisti dei poliziotti, aveva chiesto a cosa servissero.

Arrivati a casa dell’anziano, gli agenti hanno rincuorato l’anziano, consegnandogli la spesa e passando qualche minuto in sua compagnia. I costi di bollette e affitto erano stati così alti da non permettere all’uomo, con la scarsa pensione percepita, di acquistare il cibo. Dopo la visita al pensionato, gli agenti hanno allertato i servizi sociali perché gli forniscano il necessario sostegno.