Agricoltura sociale in Umbria: salute mentale e inclusione

In occasione della giornata mondiale della salute mentale, l’impresa sociale Baldo&Riccia ha organizzato un evento per sensibilizzare sui temi legati a questa importante problematica. L’incontro ha avuto come focus il valore della multifunzionalità agricola, attraverso il progetto educativo “Orizzonti in campo”, rivolto a giovani adulti con disabilità o fragilità. Questo percorso mira a promuovere autonomia e socialità in un contesto rurale e accogliente.

L’assessore alle politiche agricole della Regione Umbria, Simona Meloni, ha partecipato all’evento, sottolineando come Baldo&Riccia rappresenti un esempio di agricoltura sociale. La struttura offre una fattoria didattica, un rifugio per animali abbandonati e un centro di intervento assistito con animali, favorendo relazioni significative che possono essere terapeutiche. Meloni ha evidenziato l’importanza dell’agricoltura sociale come opportunità di inclusione nel campo della salute mentale, promettendo un impegno regionale per potenziarla.

Il progetto “Orizzonti in campo” è un passo verso un’iniziativa più ampia, l’Accademia delle Autonomie. Eleonora Fabbroni, project manager di Baldo&Riccia, ha spiegato che l’Accademia è una scuola per persone con disabilità intellettivo-relazionale, volta a sviluppare competenze per un eventuale inserimento lavorativo. La multifunzionalità dell’azienda permette di formare i partecipanti in vari settori, dalla cucina all’agricoltura, fino al turismo.

L’evento si è concluso con un’attività pratica con gli asini, alla presenza di Andrea Bernardoni di Legacoop Sociali Umbria, che ha evidenziato l’importanza di sostenere l’agricoltura sociale per innovare le pratiche agricole e il welfare, aumentandone l’impatto positivo sulla comunità.